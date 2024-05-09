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ВРП внесе Президенту подання про призначення 22 суддів до місцевих судів: список

15:52, 9 травня 2024
Президенту України Володимиру Зеленському внесуть подання про призначення 22 суддів на посади до місцевих судів
ВРП внесе Президенту подання про призначення 22 суддів до місцевих судів: список
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У четвер, 9 травня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президенту України Володимиру Зеленському про призначення 22 суддів на посади до місцевих судів, а саме:

Пукала Андрія Володимировича – на посаду судді Оболонського районного суду міста Києва;

Назаренка Костянтина Петровича – на посаду судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області;

Глос Марії Леонідівни – на посаду судді Київського районного суду міста Харкова;

Гелли Сергія Вікторовича – на посаду судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області;

Ляшка Руслана Сергійовича – на посаду судді Носівського районного суду Чернігівської області;

Кащака Андрія Ярославовича – на посаду судді Доманівського районного суду Миколаївської області;

Пруднікової Олександри Валеріївни – на посаду судді Дергачівського районного суду Харківської області;

Сиротенко Валентини Костянтинівни – на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя;

Саса Євгена Володимировича – на посаду судді Київського окружного адміністративного суду;

Гуменюка Олександра Олександровича – на посаду судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області;

Василенко Олени Яківни – на посаду судді  Комінтернівського районного суду міста Харкова;

Корсун Тетяни Георгіївни – на посаду судді Ємільчинського районного суду Житомирської області;

Патраманського Ігоря Івановича – на посаду судді Тиврівського районного суду Вінницької області;

Потоцької Світлани Сергіївни – на посаду судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;

Федорович Ірини Володимирівни – на посаду судді Підволочиського районного суду Тернопільської області;

Шарої Людмили Олександрівни – на посаду судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області;

Защитинської Тетяни Іванівни – на посаду судді Жашківського районного суду Черкаської області;

Калугіної Ганни Борисівни – на посаду судді Хортицького районного суду міста Запоріжжя;

Турчин-Кукаріної Ірини Вікторівни – на посаду судді Теофіпольського районного суду Хмельницької області;

Шевчук Надії Олександрівни – на посаду судді Малиновського районного суду міста Одеси;

Кривохижі Юрія Андрійовича – на посаду судді Приморського районного суду міста Одеси;

Титаренко Вікторії Володимирівни – на посаду судді Ковпаківського районного суду міста Суми.

Вказується, що під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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