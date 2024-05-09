Практика судов
  1. Суд инфо

ВСП внесет Президенту представление о назначении 22 судей в местные суды: список

15:52, 9 мая 2024
Президенту Украины Владимиру Зеленскому внесут представление о назначении 22 судей на должности в местные суды
ВСП внесет Президенту представление о назначении 22 судей в местные суды: список
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 9 мая, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении 22 судей на должности в местные суды, а именно:

Пукала Андрея Владимировича – на должность судьи Оболонского районного суда в Киеве;

Назаренко Константина Петровича – на должность судьи Маловисковского районного суда Кировоградской области;

Глос Марии Леонидовны – на должность судьи Киевского районного суда города Харькова;

Геллы Сергея Викторовича – на должность судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области;

Ляшко Руслана Сергеевича – на должность судьи Носовского районного суда Черниговской области;

Кащака Андрея Ярославовича – на должность судьи Домановского районного суда Николаевской области;

Прудниковой Александры Валерьевны – на должность судьи Дергачевского районного суда Харьковской области;

Сиротенко Валентины Константиновны – на должность судьи Орджоникидзевского районного суда города Запорожья;

Саса Евгения Владимировича – на должность судьи Киевского окружного административного суда;

Гуменюка Александра Александровича – на должность судьи Козятинского горрайонного суда Винницкой области;

Василенко Елены Яковлевны – на должность судьи Коминтерновского районного суда города Харькова;

Корсун Татьяны Георгиевны – на должность судьи Емильчинского районного суда Житомирской области;

Патраманского Игоря Ивановича – на должность судьи Тывровского районного суда Винницкой области;

Потоцкой Светланы Сергеевны – на должность судьи Бабушкинского районного суда города Днепропетровска;

Федорович Ирины Владимировны – на должность судьи Подволочиского районного суда Тернопольской области;

Шарой Людмилы Александровны – на должность судьи Чернобаевского районного суда Черкасской области;

Защитинской Татьяны Ивановны – на должность судьи Жашковского районного суда Черкасской области;

Калугиной Анны Борисовны – на должность судьи Хортицкого районного суда города Запорожья;

Турчин-Кукариной Ирины Викторовны – на должность судьи Теофипольского районного суда Хмельницкой области;

Шевчук Надежды Александровны – на должность судьи Малиновского районного суда города Одессы;

Кривохижи Юрия Андреевича – на должность судьи Приморского районного суда города Одессы;

Титаренко Виктории Владимировны – на должность судьи Ковпаковского районного суда города Сумы.

Указывается, что во время предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлены сведения, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала должной оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию добродетели или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного Послом в Великобритании

Президент Владимир Зеленский подписал Указ о назначении Валерия Залужного Послом Украины в Великобритании.

Все заявления об оформлении загранпаспорта, поданные до 23 апреля, будут рассмотрены дипломатическими учреждениями – ответ МИД

Поданные гражданами Украины заявления о предоставлении консульских услуг, в том числе на оформление загранпаспортов будут проработаны дипломатическими учреждениями – МИД.

В Офисе Президента хотят разработать новую Концепцию развития системы правосудия – на 2024-2026 годы

А с представителями бизнеса в Офисе Президента обсудили вопросы создания Высшего административного суда и кадровые проблемы Верховного Суда.

Штрафы для бизнеса за игнорирование распоряжений ТЦК подняли до 59,5 тысяч грн

Предприятия, не выполняющие требования ТЦК, смогут получить штраф до 59,5 тысячи грн.

Киевский апелляционный суд признал незаконным предписание НАПК в отношении руководителя КСУ Сергея Головатого

В сентябре 2023 года НАПК направило запрос с требованием предоставить информацию и копии определенных документов, часть из которых касалась конституционного производства, а после отказа внесло предписание Сергею Головатому и составило протокол.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Спірідонов
    Михайло Спірідонов
    голова Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Фонова
    Олена Фонова
    суддя Господарського суду Луганської області