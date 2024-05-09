ВСП внесет Президенту представление о назначении 22 судей в местные суды: список

Президенту Украины Владимиру Зеленскому внесут представление о назначении 22 судей на должности в местные суды

В четверг, 9 мая, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении 22 судей на должности в местные суды, а именно:

Пукала Андрея Владимировича – на должность судьи Оболонского районного суда в Киеве;

Назаренко Константина Петровича – на должность судьи Маловисковского районного суда Кировоградской области;

Глос Марии Леонидовны – на должность судьи Киевского районного суда города Харькова;

Геллы Сергея Викторовича – на должность судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области;

Ляшко Руслана Сергеевича – на должность судьи Носовского районного суда Черниговской области;

Кащака Андрея Ярославовича – на должность судьи Домановского районного суда Николаевской области;

Прудниковой Александры Валерьевны – на должность судьи Дергачевского районного суда Харьковской области;

Сиротенко Валентины Константиновны – на должность судьи Орджоникидзевского районного суда города Запорожья;

Саса Евгения Владимировича – на должность судьи Киевского окружного административного суда;

Гуменюка Александра Александровича – на должность судьи Козятинского горрайонного суда Винницкой области;

Василенко Елены Яковлевны – на должность судьи Коминтерновского районного суда города Харькова;

Корсун Татьяны Георгиевны – на должность судьи Емильчинского районного суда Житомирской области;

Патраманского Игоря Ивановича – на должность судьи Тывровского районного суда Винницкой области;

Потоцкой Светланы Сергеевны – на должность судьи Бабушкинского районного суда города Днепропетровска;

Федорович Ирины Владимировны – на должность судьи Подволочиского районного суда Тернопольской области;

Шарой Людмилы Александровны – на должность судьи Чернобаевского районного суда Черкасской области;

Защитинской Татьяны Ивановны – на должность судьи Жашковского районного суда Черкасской области;

Калугиной Анны Борисовны – на должность судьи Хортицкого районного суда города Запорожья;

Турчин-Кукариной Ирины Викторовны – на должность судьи Теофипольского районного суда Хмельницкой области;

Шевчук Надежды Александровны – на должность судьи Малиновского районного суда города Одессы;

Кривохижи Юрия Андреевича – на должность судьи Приморского районного суда города Одессы;

Титаренко Виктории Владимировны – на должность судьи Ковпаковского районного суда города Сумы.

Указывается, что во время предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлены сведения, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала должной оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию добродетели или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.