Как реагировать на противоправные действия ТЦК: адвокатам готовят рекомендации

НААУ готовит рекомендации для защиты профессиональных прав адвокатов, в частности на случаи задержания и притеснения при оказании юридической помощи.

Источник фото: Генштаб ЗСУ

Национальная ассоциация адвокатов Украины готовит методические рекомендации для адвокатов по защите их профессиональных прав в случаях посягательств со стороны представителей государственных органов, в частности территориальных центров комплектования (ТЦК), при оказании правовой помощи клиентам. Об этом сообщили в НААУ.

Председатель НААУ, РАУ Лидия Изовитова подписала распоряжение о создании рабочей группы из членов Совета адвокатов Украины, которая изучит имеющиеся материалы, проанализирует законодательство и разработает соответствующий алгоритм. Также председатель НААУ обратилась к председателям советов адвокатов регионов с просьбой рассмотреть этот вопрос на заседаниях советов и подать соответствующие предложения.

Адвокаты отмечают факты посягательств на их профессиональные права, в частности на случаи задержания и притеснения при оказании юридической помощи. За последнее время такие случаи имели место в разных регионах Украины. В связи с этим НААУ разработала и направила проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за препятствование праву лица на защиту".

Методические рекомендации для адвокатов будут содержать советы по фиксации техническими средствами видеозаписи нарушений их прав и действий для дальнейшей защиты, такие как сообщение на горячие линии, подготовка заявлений в правоохранительные органы и контроль со стороны органов адвокатского самоуправления.

Нарушение прав адвокатов при исполнении ими своих обязанностей не может быть оправдано никакими обстоятельствами. Конституция предоставляет каждому право на профессиональную правовую помощь и признает независимость института адвокатуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.