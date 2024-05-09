На Волині жінка облила свого чоловіка з інвалідністю легкозаймистою речовиною та підпалила

Від отриманих опіків 57-річний чоловік загинув на місці.

У Луцькому районі правоохоронці розслідують вбивство чоловіка, яке сталося минулого вечора, 8 травня, у одному з сіл Цуманської громади. 54-річна місцева мешканка, за попередніми даними, облила свого 57-річного чоловіка, який мав інвалідність, легкозаймистою речовиною і підпалила його. Чоловік отримав важкі опіки, від яких загинув на місці події. Про це повідомила поліція Волинської області.

Зловмисницю було затримано згідно з процедурою, передбаченою статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вже зареєстрували кримінальне провадження за статтею 115, яка означає вбивство з особливою жорстокістю. Зараз слідчі працюють над встановленням всіх деталей і мотивів цього злочину.

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