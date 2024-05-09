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Як «купити» страховий стаж для виходу на пенсію у віці 60 років: покрокова інструкція

22:36, 9 травня 2024
Українці можуть «купити» страховий стаж онлайн через веб-портал електронних послуг ПФУ.
Як «купити» страховий стаж для виходу на пенсію у віці 60 років: покрокова інструкція
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Українці мають можливість «купівлі» страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років або для отримання вищої пенсії. Про це інформує прес-служба уряду.

Згідно з наданою інформацією, першим кроком для отримання цієї можливості є укладення договору з Пенсійним фондом України (ПФУ). Це можна зробити онлайн через веб-портал електронних послуг фонду. Потім потрібно виконати такі дії:

  • Увійти в особистий кабінет Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Дія.підпису або системи GOV.ID.
  • Обрати розділ "Комунікація з ПФУ" і натиснути "Договір на добровільну участь".
  • Внести персональні дані особи, на користь якої планується робити внески (ПІБ, податковий номер, серію і номер паспорта, дату народження).
  • Підтвердити внесені дані та дати згоду на їх обробку.
  • Підписати договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису і сплатити внески.

Робити внески можуть як за себе, так і за іншу особу, якщо вона не є пенсіонером. Щоб зарахувати повний місяць страхового стажу особі, яка не працює, необхідно сплатити щонайменше мінімальний страховий внесок. Розрахунок цього внеску виконується за формулою: мінімальна заробітна плата х 22%. З 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок становить 1760 гривень. Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.

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