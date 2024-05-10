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Як подати заяву на перерахунок пенсії через вебпортал ПФУ: роз’яснення

10:42, 10 травня 2024
У ПФ зазначили, що подавати заяву на індивідуальний перерахунок пенсії необхідно у низці випадках.
Як подати заяву на перерахунок пенсії через вебпортал ПФУ: роз’яснення
Фото: gsminfo.com.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як подати заяву на перерахунок пенсії через вебпортал ПФУ.

Перерахунок пенсій — це процес перегляду розміру пенсійних виплат з метою їх коригування залежно від різних чинників. Цей процес може бути проведений автоматично або за заявою пенсіонера.

Подати електронну заяву про перерахунок пенсії можна особисто через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Подавати заяву на індивідуальний перерахунок пенсії необхідно у випадках:

- вступу на роботу, звільнення з роботи;

- реєстрації або зняття з обліку як фізичної особи — підприємця;

- набуття зміни чи припинення особливого статусу;

- зміни місця проживання (реєстрації);

- виїзду на постійне місце проживання за кордон;

- поновлення виплати пенсії;

- надання пенсіонером документів про стаж або заробіток, які не були враховані під час обчислення пенсії;

- встановлення надбавок, підвищень, доплат тощо;

- втрати годувальника;

- якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжила працювати, набула не менш як 24 місяці страхового стажу, після призначення (попереднього перерахунку) пройшло не менше двох років.

Необхідні документи для перерахунку пенсії:

- заява;

- паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;

- трудова книжка або інші документи, що підтверджують трудову діяльність/страховий стаж до 1 січня 2004 року, у тому числі, наприклад, військовий квиток або відомості про народження дітей;

- інші документи про стаж (у разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній).

Протягом 10 днів територіальний орган Пенсійного фонду України, до якого звертався пенсіонер, має прийняти рішення про перерахунок пенсії.

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