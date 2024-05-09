На Львовщине 82-летний дедушка наехал на 81-летнюю бабушку

В Золочеве пенсионер совершил наезд на пожилую женщину, в результате которой пострадавшую доставили в больницу.

Источник фото: полиция Львовской области

В городе Золочев произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пенсионер совершил наезд на пожилую женщину. Правоохранители уже занимаются расследованием этого инцидента. Об этом сообщила полиция Львовской области.

Инцидент произошел 8 мая в 19:20 на улице Львовской в райцентре Золочева. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля "Рено Кенго", 82-летний местный житель, совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу в пределах пешеходного перехода. Женщина, также жительница Золочева, моложе водителя на год, получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). По этой статье может быть предусмотрено ограничение свободы на срок до трех лет, а также лишение права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Сейчас полиция активно выясняет все обстоятельства происшествия, а также устанавливает возможные причины и обстоятельства этого несчастного случая.

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