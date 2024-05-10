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В Минздраве объяснили, должен ли пациент получать доступное лекарство по е-рецепту исключительно лично

10:24, 10 мая 2024
В случае необходимости лекарства пациенту по е-рецепту могут получить родные – Минздрав.
В Минздраве объяснили, должен ли пациент получать доступное лекарство по е-рецепту исключительно лично
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Министерство здравоохранения Украины сообщило, что необходимость личного присутствия пациента в аптеке при получении лекарств или медицинских изделий по программе реимбурсации по электронному рецепту – это миф.

В случае необходимости лекарства пациенту по е-рецепту могут получить родные.

«Так что в аптеку не обязательно отправляться лично. Только сообщите или пришлите номер вашего е-рецепта родным, которые могут посетить аптеку», - заявили в Минздраве.

В аптеке необходимо сообщить фармацевту 16-значный номер электронного рецепта. А дальше выбрать из предложенных фармацевтом торговых наименований лекарственных средств именно то, которое нужно.

«Поэтому предупредите тех, кто будет получать для вас лекарства или медизделия, какие препараты нужны, в каком количестве, какого именно производителя», - отметили в ведомстве.

Если в аптеке отсутствует необходимое торговое наименование лекарственного средства, можно заказать нужный препарат и прийти в эту аптеку через несколько дней. Или обратиться в любую другую аптеку, которая отпускает «Доступные лекарства».

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