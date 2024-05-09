Изготовил дубликат ключа и 5 раз проник в квартиру: суд назначил наказание мужчине за ограбление бывшей работодательницы

Женщина замечала, что пропадают вещи и деньги, после чего решила установить камеру, которая помогла идентифицировать вора.

Полонский районный суд Хмельницкой области признал 53-летнего жителя Житомирской области виновным в краже, совершенной повторно, в условиях военного положения и назначил ему наказание – 5 лет лишения свободы с освобождением от его отбывания с испытанием на 3 года испытательного срока. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Как сообщается, житель Житомирщины изготовил дубликат ключа от входной двери до квартиры жительницы поселка Понинка Шепетовского района, когда делал там ремонт. Впервые воспользовался им с целью кражи 25 февраля 2023: убедившись, что дома никого нет, отпер дверь и вынес из квартиры 180 000 гривен.

Потом заходил в квартиру бывшей работодательницы еще 5 раз в течение года. Общая сумма похищенного (имущества и денег) составила 245627 гривен.

Установить подозреваемого в воровстве удалось благодаря камере видеонаблюдения в квартире потерпевшей. По ее словам, идея с камерой возникла после того, как они с мужем замечали исчезающее имущество, однако не могли понять, каким образом. После очередной кражи на видео она узнала мужчину, который в 2021 году делал ремонт в их квартире.

При рассмотрении дела в Полонском районном суде свою вину в совершении кражи мужчина признал полностью. Потерпевшая заверила, что не имеет к нему претензий, поскольку он вернул похищенное.

Искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию уголовных правонарушений и добровольное возмещение причиненного ущерба суд учел, как обстоятельства, смягчающие наказание обвиняемому. Отягчающих наказание – не установил.

«Оценивая приведенные обстоятельства, существенно снижающие степень тяжести совершенного уголовного правонарушения, с учетом личности виновного, его положительной характеристики, мнения потерпевшей, которая просила строго не наказывать обвиняемого, суд считает возможным исправление обвиняемого без изоляции его от общества и ему следует назначить виде лишения свободы с применением испытательного срока», – говорится в приговоре суда.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.

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