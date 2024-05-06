Суддя пригрозив Трампу в'язницею за порушення заборони коментувати фігурантів справи

Суддя попередив Трампа про тюремне ув'язнення після того, як оштрафував його за неповагу до суду.

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Суддя Хуан Мерчан, що розглядає справу екс-президента США Дональда Трампа стосовно виплат за приховування позашлюбних зв'язків, погрожував підсудному ув'язненням у разі подальших порушень судової заборони на коментування інших фігурантів. Про це повідомляє The Hill.

Під час засідання 6 травня Мерчан визнав Трампа винним у порушенні судової заборони через публічні атаки на присяжних і засудив до сплати штрафу в розмірі 1000 доларів. Інші скарги прокуратури були відхилені судом.

«Відповідач повідомляється про те, що, якщо це буде виправдано, майбутні порушення його законних розпоряджень каратимуться позбавленням волі», - вирішив суддя. Він заявив Трампу, що «посадити вас у в'язницю – це останнє, що я хочу зробити», але підкреслив, що постійні порушення екс-президентом судової заборони «представляють собою прямий наруга на верховенство права».

Раніше суддя оштрафував Трампа на $9000 за порушення заборони критикувати свідків.

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