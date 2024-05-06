Судья пригрозил Трампу тюрьмой за нарушение запрета комментировать фигурантов дела

Судья предупредил Трампа о тюремном заключении после того, как оштрафовал его за неуважение к суду.

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Судья Хуан Мерчан, рассматривающий дело экс-президента США Дональда Трампа в отношении выплат за сокрытие внебрачных связей, угрожал подсудимому заключением в случае дальнейших нарушений судебного запрета на комментирование других фигурантов. Об этом сообщает The Hill.

Во время заседания 6 мая Мерчан признал Трампа виновным в нарушении судебного запрета из-за публичных атак на присяжных и приговорил к уплате штрафа в размере 1000 долларов. Другие жалобы прокуратуры были отклонены судом.

«Ответчик уведомляется о том, что, если это будет оправдано, будущие нарушения его законных распоряжений будут наказываться лишением свободы», - решил судья. Он заявил Трампу, что «посадить вас в тюрьму - это последнее, что я хочу сделать», но подчеркнул, что постоянные нарушения экс-президентом судебного запрета «представляют собой прямое надругательство над верховенством права».

Ранее судья оштрафовал Трампа на $9000 за нарушение запрета критиковать свидетелей.

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