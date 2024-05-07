В Киеве сообщили о подозрении водителю BMW, устроившему серьезное ДТП на Большой Васильковской

Водитель выехал на дорогу с односторонним движением и совершил ДТП.

В Киеве сообщили о подозрении 25-летнему водителю, который 4 мая устроил ДТП на улице Большая Васильковская, передает Киевская городская прокуратура.

25-летний водитель автомобиля BMW двигаясь по ул. Большая Васильковская, где организовано одностороннее движение автомобилей, ехал во встречном направлении, на скорости задел припаркованный автомобиль «Volkswagen» и столкнулся с автомобилем марки «Ford», в котором находились четыре человека.

В результате столкновения 17-летняя пассажирка автомобиля «Ford» получила телесные повреждения в виде закрытого перелома левой лучевой кости, у 22-летней пассажирки ушиба плечевого сустава. 58-летняя женщина получила ушиб грудной клетки, гематомы и закрытую черепно мозговую-травму.

Водитель автомобиля BMW отказался от прохождения медицинского осмотра в больнице с целью установления алкогольного, наркотического или иного опьянения.

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