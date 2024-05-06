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Закупка товаров для военных с нарушениями и убытками в 645 тысяч гривен: на Закарпатье будут судить работника сельсовета

23:57, 6 мая 2024
Сельсовет приобрел по завышенной стоимости ряд товаров для передачи военнослужащим: речь идет о тактических наушниках, тепловизорах и разгрузочных жилетах.
Закупка товаров для военных с нарушениями и убытками в 645 тысяч гривен: на Закарпатье будут судить работника сельсовета
Иллюстративное фото из открытых источников
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На Закарпатье будет судить сотрудник сельского совета, который осуществил закупку товаров для военных с нарушениями и убытками в 645 тысяч гривен. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

«Прокурор Ужгородской окружной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении работника Оноковского сельского совета, ответственного за проведение публичных закупок, по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)», — говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что весной прошлого года сельсовет приобрел по завышенной стоимости ряд товаров для передачи военнослужащим. Речь идет о тактических наушниках, тепловизорах и разгрузочных жилетах.

Обвиняемый госслужащий не проанализировал другие предложения на рынке и заключил с одним предпринимателем договор на закупку всех видов товаров без использования электронной системы Prozorro. При этом стоимость одной единицы снаряжения почти в 1,5 раза превышала рыночную.

Как следствие, Оноковскому сельскому совету нанесен ущерб на сумму 645 тысяч гривен.

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