У Польши больше нет проблем с давлением на судей и игнорированием норм права ЕС – Еврокомиссия решила снять ограничения

В феврале Европейская комиссия решила разблокировать для Польши доступ к 137 млрд евро, которые были заблокированы из-за проблем с судебной системой, а 6 мая вообще предложила снять все ограничения.

Как известно, в феврале 2023 года Европейская комиссия решила передать в Суд ЕС дело против Польши после решений Конституционного трибунала Польши, принятых в 2021 году, где он признал положения договоров ЕС несовместимыми с Конституцией Польши, прямо ставя под сомнение верховенство права ЕС.

Еврокомиссия также полагала, что Конституционный трибунал больше не отвечает требованиям независимого и беспристрастного суда.

Кроме того, до этого Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить действие положений, касающихся полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда, обвиненной Еврокомиссией в заполитизированности. За невыполнение решения Суда ЕС на Польшу наложены штрафные санкции в размере 1 млн. евро в день.

Еще раньше, в 2022 году, суд Европейского Союза отклонил иски Польши, которая пыталась обжаловать механизм сокращения дотаций странам-членам ЕС за нарушение принципов верховенства права.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала о многочисленных нарушениях независимости судей в Польше.

Впрочем, 29 февраля 2024 года Европейская комиссия решила разблокировать для Польши доступ к 137 млрд евро из разных фондов Евросоюза, которые раньше Польша не могла получить из-за вопросов судебной системы и верховенства права.

В Еврокомиссии пришли к выводу, что Варшава на достаточном уровне выполнила два требования для получения средств из Фонда восстановления и устойчивости независимости судебной системы, в части, которая касалась дисциплинарной ответственности судей и т.д.

А 6 мая 2024 г. Европейская комиссия сообщила, что завершила анализ ситуации с верховенством права в Польше и считает, что больше не существует явного риска серьезного нарушения верховенства права в понимании статьи 7(1) Договора о ЕС.

«Польша учредила ряд законодательных и незаконодательных мер по устранению беспокойства относительно независимости системы правосудия, она признала примат права ЕС и обязуется выполнять все решения Суда Европейского Союза и Европейского суда по правам человека.

Изучив эти факторы, Комиссия пришла к выводу, что больше нет явного риска серьезного нарушения верховенства права. В этом контексте важно отметить, что Польша присоединилась к Европейской прокуратуре 29 февраля 2024 года.

Таким образом, Комиссия информирует Совет и Европейский Парламент об этой оценке и намерении Комиссии отозвать свое обоснованное предложение с 2017 года, тем самым закрывая процедуру статьи 7 (1)» - указала Еврокомиссия.

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это «знаменует собой новую страницу для Польши».

«После более чем шести лет мы считаем, что процедуру статьи 7(1) можно закрыть. Я поздравляю премьер-министра Дональда Туска и его правительство с этим важным прорывом. Это результат их упорного труда и целенаправленных реформаторских усилий. Продолжающееся восстановление верховенства права в Польше велико для польского народа и для нашего Союза в целом. Это свидетельствует о устойчивости верховенства права и демократии в Европе» - заявила она.

20 февраля 2024 года Польша представила Совету по общим делам свой План действий по верховенству права. После того, как Польша обязалась устранить серьезные проблемы верховенства права, изложенные в обоснованном предложении Комиссии по запуску процедуры статьи 7, Комиссия провела новый анализ, чтобы определить, существует ли все еще «явный риск серьезного нарушения».

Автор: Наталья Мамченко

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