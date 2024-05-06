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У Польщі більше немає проблем з тиском на суддів й ігноруванням норм права ЄС – Єврокомісія вирішила зняти обмеження

17:42, 6 травня 2024
У лютому Європейська комісія вирішила розблокувати для Польщі доступ до 137 млрд євро, які були заблоковані через проблеми з судовою системою, а 6 травня взагалі запропонувала зняти всі обмеження.
У Польщі більше немає проблем з тиском на суддів й ігноруванням норм права ЄС – Єврокомісія вирішила зняти обмеження
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Як відомо, у лютому 2023 року Європейська комісія вирішила передати до Суду ЄС справу проти Польщі після рішень Конституційного трибуналу Польщі, прийнятих 2021 року, в яких він визнав положення договорів ЄС несумісними з Конституцією Польщі, прямо ставлячи під сумнів верховенство права ЄС.

Єврокомісія також вважала, що Конституційний трибунал більше не відповідає вимогам незалежного і неупередженого суду.

Крім того, до цього Суд ЄС зобов’язав Польщу негайно призупинити дію положень, що стосувалися повноважень Дисциплінарної палати Верховного суду, яку Єврокомісія звинуватила у заполітизованості. За невиконання рішення Суду ЄС на Польщу накладені штрафні санкції у розмірі 1 млн євро на день.

Ще раніше, у 2022 році суд Європейського Союзу відхилив позови Польщі, яка намагалася оскаржити механізм скорочення дотацій країнам—членам ЄС за порушення принципів верховенства права.

Також раніше «Судово-юридична газета» писала про численні порушення незалежності суддів у Польщі.

Втім, 29 лютого 2024 року Європейська комісія вирішила розблокувати для Польщі доступ до 137 млрд євро з різних фондів Євросоюзу, які раніше Польща не могла отримати через питання до судової системи і верховенства права.

У Єврокомісії дійшли висновку, що Варшава на достатньому рівні виконала дві вимоги для отримання коштів з Фонду відновлення та стійкості щодо незалежності судової системи, у частині, що стосувалася дисциплінарної відповідальності суддів тощо.

А 6 травня 2024 року Європейська комісія повідомила, що завершила аналіз ситуації з верховенством права в Польщі і вважає, що більше не існує явного ризику серйозного порушення верховенства права в розумінні статті 7(1) Договору про ЄС.

«Польща започаткувала низку законодавчих і незаконодавчих заходів для усунення занепокоєння щодо незалежності системи правосуддя, вона визнала примат права ЄС і зобов’язується виконувати всі рішення Суду Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини.

Вивчивши ці фактори, Комісія дійшла висновку, що більше не існує явного ризику серйозного порушення верховенства права. У цьому контексті важливо зазначити, що Польща приєдналася до Європейської прокуратури 29 лютого 2024 року.

Таким чином, Комісія інформує Раду та Європейський Парламент про цю оцінку та про намір Комісії відкликати свою обґрунтовану пропозицію з 2017 року, тим самим закриваючи процедуру статті 7 (1)» - вказала Єврокомісія.

В свою чергу, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що це «знаменує собою нову сторінку для Польщі».

«Після більш ніж 6 років ми вважаємо, що процедуру статті 7(1) можна закрити. Я вітаю прем’єр-міністра Дональда Туска та його уряд із цим важливим проривом. Це результат їхньої наполегливої ​​праці та цілеспрямованих реформаторських зусиль. Триваюче відновлення верховенства права в Польщі є великим для польського народу і для нашого Союзу в цілому. Це є свідченням стійкості верховенства права та демократії в Європі» - зазначила вона.  

20 лютого 2024 року Польща представила Раді із загальних справ свій План дій щодо верховенства права. Після того, як Польща взяла на себе зобов’язання усунути серйозні проблеми щодо верховенства права, викладені в обґрунтованій пропозиції Комісії щодо запуску процедури статті 7, Комісія провела новий аналіз, щоб визначити, чи все ще існує «явний ризик серйозного порушення».

Автор: Наталя Мамченко

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Публікації
У Польщі більше немає проблем з тиском на суддів й ігноруванням норм права ЄС – Єврокомісія вирішила зняти обмеження

У лютому Європейська комісія вирішила розблокувати для Польщі доступ до 137 млрд євро, які були заблоковані через проблеми з судовою системою, а 6 травня взагалі запропонувала зняти всі обмеження.

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