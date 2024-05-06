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SpaceX приступила к бронированию места для полетов в космос: подробности и направления

23:15, 6 мая 2024
Мечта о полете в космос становится реальностью.
SpaceX приступила к бронированию места для полетов в космос: подробности и направления
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Компания Илона Маска SpaceX добавила на свой сайт раздел Human Spaceflight, где можно забронировать место для полета в космос. Первые миссии пройдут на орбиту Земли.

Как отмечается, полеты будут совершать на двух космических кораблях – Dragon и Starship.

Миссии позволят «проводить научные исследования по улучшению жизни на Земле, а также повышать осведомленность мировой аудитории».

Первым доступным направлением для полета будет орбита Земли. Миссии планируют начать в конце 2024 года. Их продолжительность будет составлять 3-6 дней, а присоединиться к ней смогут 2-4 человека за один раз.

Корабль будет вращаться вокруг Земли каждые 90 минут, находясь на высоте 290-483 км над ней.

Полеты на Международную космическую станцию, расстояние которой от Земли составляет около 400 километров, стартуют в 2025 году. Четыре пассажира смогут провести здесь 10 дней.

7-дневные миссии на Луну пока не должны дать запуск. Однако известно, что в 384 400 километрах от Земли 12 космических туристов будут иметь свои отдельные каюты.

Когда можно будет улететь на Марс тоже пока неизвестно. Эта миссия будет самой короткой из всех – 24 часа и 37 минут.

SpaceX гарантирует пассажирам самое современное снаряжение, в том числе напечатанные на 3D-принтере шлемы, оснащенные микрофонами и клапанами, которые регулируют системы давления в костюме.

Стоимость участия в миссии пока не раскрывается.

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