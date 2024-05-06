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SpaceX розпочала бронювання місця для польотів у космос: подробиці та напрямки

23:15, 6 травня 2024
Мрія про політ у космос стає реальністю.
SpaceX розпочала бронювання місця для польотів у космос: подробиці та напрямки
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Компанія Ілона Маска SpaceX додала на свій сайт розділ Human Spaceflight, де можна забронювати місце для польоту в космос. Перші місії відбудуться на орбіту Землі.

Як зазначається, польоти здійснюватимуть на двох космічних кораблях – Dragon і Starship.

Місії дозволять «проводити наукові дослідження для покращення життя на Землі, а також підвищувати обізнаність світової аудиторії».

Першим доступним напрямком для польоту буде орбіта Землі. Місії планують розпочати наприкінці 2024 року. Їхня тривалість складатиме 3-6 днів, а долучитися до неї зможуть 2-4 людини за один раз.

Корабель обертатиметься навколо Землі кожні 90 хвилин, перебуваючи на висоті 290-483 кілометрів над нею.

Польоти на Міжнародну космічну станцію, відстань якої від Землі складає близько 400 кілометрів, стартують у 2025 році. Чотири пасажири зможуть провести тут 10 днів.

7-дденні місії на Місяць поки не мають дати запуску. Однак відомо, що на відстані 384 400 кілометрів від Землі 12 космічних туристів матимуть свої окремі каюти.

Коли можна буде полетіти на Марс також поки невідомо. Ця місія буде найкоротшою з усіх – 24 години та 37 хвилин.

SpaceX гарантує пасажирам найсучасніше спорядження, зокрема надруковані на 3D-принтері шоломи, оснащеними мікрофонами та клапанами, які регулюють системи тиску в костюмі.

Вартість участі у місії поки не розкривається.

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