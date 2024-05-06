Словаччина відновила прийом вантажівок на кордоні з Україною

На пункті пропуску «Вишнє Нємецке – Ужгород» було призупинено рух вантажівок через ремонт сканера.

Джерело фото: tourinform.org.ua

Словаччина знову приймає вантажівки на пункті пропуску «Вишнє Нємецке – Ужгород», що розташований на кордоні з Україною, повідомила Державна митна служба України.

За даними митників, словацький контрольно-пропускний пункт відновив свою роботу після ремонту сканера, тому припинився тимчасовий припинок прийому та пропуску вантажних автомобілів.

«З українського боку кордону - на митному посту «Ужгород автомобільний» - також відновлено оформлення та пропуск великогабаритних транспортних засобів», - додали у Державній митній службі.

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