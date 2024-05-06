Словакия возобновила прием грузовиков на границе с Украиной

На пункте пропуска «Вишне Немецке - Ужгород» было приостановлено движение грузовиков из-за ремонта сканера.

Источник фото: tourinform.org.ua

Словакия снова принимает грузовики на пункте пропуска «Вишне Немецке - Ужгород», который расположен на границе с Украиной, сообщила Государственная таможенная служба Украины.

По данным таможенников, словацкий контрольно-пропускной пункт возобновил свою работу после ремонта сканера, поэтому прекратилась временная приостановка приема и пропуска грузовых автомобилей.

«С украинской стороны границы - на таможенном посту „Ужгород автомобильный“ - также восстановлено оформление и пропуск крупногабаритных транспортных средств», - добавили в Государственной таможенной службе.

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