Словакия возобновила прием грузовиков на границе с Украиной

Словакия снова принимает грузовики на пункте пропуска «Вишне Немецке - Ужгород», который расположен на границе с Украиной, сообщила Государственная таможенная служба Украины.
По данным таможенников, словацкий контрольно-пропускной пункт возобновил свою работу после ремонта сканера, поэтому прекратилась временная приостановка приема и пропуска грузовых автомобилей.
«С украинской стороны границы - на таможенном посту „Ужгород автомобильный“ - также восстановлено оформление и пропуск крупногабаритных транспортных средств», - добавили в Государственной таможенной службе.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.