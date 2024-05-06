Украина получила от Запада ракеты к системам ПВО Patriot

Ракеты к системам ПВО от Испании и других западных союзников уже доставлены в Украину.

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Украина получила ракеты к системам ПВО Patriot, которые были присланы Испанией и другими западными союзниками, сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет El Mundo.

Во время своего визита в казармы Санхенис и Главный военный госпиталь «Орад-и-Гахиас» в Сарагосе, где проходят подготовку украинские бойцы, Роблес рассказала о получении Украиной средств противовоздушной обороны.

«Эти ракеты предназначены для противовоздушной обороны, и должно быть очень четко понятно, что они предназначены для Украины, чтобы защитить себя от нападений, которым она подвергается от России», - пояснила она.

Министр обороны отметила, что Украина стала жертвой вторжения со стороны российского диктатора Путина, который несет ответственность за большие массовые убийства и не проявляет никаких намерений устанавливать ограничения.

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