Україна отримала від Заходу ракети до систем ППО Patriot

Ракети до систем ППО від Іспанії та інших західних союзників вже доставлені в Україну.

Джерело фото: glavcom

Україна отримала ракети до систем ППО Patriot, які були надіслані Іспанією та іншими західними союзниками, повідомила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, пише El Mundo.

Під час свого візиту до казарм Санхеніс і Головного військового госпіталю «Орад-і-Гахіас» в Сарагосі, де проходять підготовку українські бійці, Роблес розповіла про отримання Україною засобів протиповітряної оборони.

«Ці ракети призначені для протиповітряної оборони, і повинно бути дуже чітко зрозуміло, що вони призначені для України, щоб захистити себе від нападів, яких вона зазнає від росії», - пояснила вона.

Міністр оборони наголосила на тому, що Україна стала жертвою вторгнення з боку російського диктатора путіна, який несе відповідальність за великі масові вбивства і не проявляє жодних намірів встановлювати обмеження.

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