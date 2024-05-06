Закупівля товарів для військових із порушеннями та збитками у 645 тисяч гривень: на Закарпатті судитимуть працівника сільради

Сільрада придбала за завищеною вартістю низку товарів для передачі військовослужбовцям: йдеться про тактичні навушники, тепловізори та розвантажувальні жилети.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Закарпатті судитимуть співробітника сільської ради, який здійснив закупівлю товарів для військових із порушеннями та збитками у 645 тисяч гривень. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

«Прокурор Ужгородської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо працівника Оноківської сільської ради, відповідального за проведення публічних закупівель, за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що навесні минулого року сільрада придбала за завищеною вартістю низку товарів для передачі військовослужбовцям. Йдеться про тактичні навушники, тепловізори та розвантажувальні жилети.

Обвинувачений держслужбовець не проаналізував інші пропозиції на ринку та уклав із одним підприємцем договір на закупівлю усіх видів товарів без використання електронної системи «Prozorro». При цьому вартість однієї одиниці спорядження майже у 1,5 рази перевищувала ринкову.

Як наслідок, Оноківській сільській раді завдано збитки на суму 645 тисяч гривень.

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