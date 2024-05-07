Практика судів
  1. В Україні

У Києві повідомили про підозру водієві BMW, який влаштував серйозну ДТП на Великій Васильківській

07:00, 7 травня 2024
Водій виїхав на дорогу з одностороннім рухом та вчинив ДТП.
У Києві повідомили про підозру водієві BMW, який влаштував серйозну ДТП на Великій Васильківській
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві повідомили про підозру 25-річному водію, що 4 травня влаштував ДТП на вулиці Велика Васильківська, передає Київська міська прокуратура.

25-річний водій автомобіля «BMW» рухаючись по вул. Велика Васильківська, де організовано односторонній рух автомобілів, їхав в зустрічному напрямку, на швидкості зачепив припаркований автомобіль «Volkswagen» та здійснив зіткнення з автомобілем марки «Ford», в якому перебувало четверо людей.

В результаті зіткнення 17-річна пасажирка автомобіля «Ford» отримала тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому лівої променевої кістки, у 22-річної пасажирки забиття плечового суглоба. 58-річна жінка отримала забиття грудної клітини, гематоми та закриту черепно мозкову-травму.

Водій автомобіля «BMW» відмовився від проходження медичного огляду у лікарні з метою встановлення алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До ЦК внесуть зміни щодо захисту права власності добросовісного набувача і презумпції правомірності розпорядження майном органами влади

Зокрема, у ЦК пропонується презюмувати, що дії органу державної влади або місцевого самоврядування щодо розпорядження майном є правомірними та перший набувач цього майна не зобов’язаний вчиняти будь-яких дій щодо перевірки дотримання таким органом процедур.

Судовий розгляд кримінальних справ у випадку заміни судді будуть продовжувати, а не починати спочатку

Верховна Рада готується прийняти за основу зміни до КПК, за якими розгляд кримінального провадження будуть продовжувати, а не починати спочатку у випадку заміни судді – у ГНЕУ наголосили на порушенні принципу незмінності складу суду.

У Польщі більше немає проблем з тиском на суддів й ігноруванням норм права ЄС – Єврокомісія вирішила зняти обмеження

У лютому Європейська комісія вирішила розблокувати для Польщі доступ до 137 млрд євро, які були заблоковані через проблеми з судовою системою, а 6 травня взагалі запропонувала зняти всі обмеження.

Кабмін вніс зміни до порядку, умов та критеріїв встановлення інвалідності

Уряд вніс зміни до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності.

Результати МСЕК осіб з інвалідністю вноситимуть до електронного реєстру, а пройти МСЕК можна буде дистанційно

Галина Третьякова та Мар’яна Безугла зазначають, що на сьогодні МСЕК як ланка у реабілітаційному маршруті є зайвою і такою, що не призводить до досягнення цілей реабілітації.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду