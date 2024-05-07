У Києві повідомили про підозру водієві BMW, який влаштував серйозну ДТП на Великій Васильківській

Водій виїхав на дорогу з одностороннім рухом та вчинив ДТП.

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У Києві повідомили про підозру 25-річному водію, що 4 травня влаштував ДТП на вулиці Велика Васильківська, передає Київська міська прокуратура.

25-річний водій автомобіля «BMW» рухаючись по вул. Велика Васильківська, де організовано односторонній рух автомобілів, їхав в зустрічному напрямку, на швидкості зачепив припаркований автомобіль «Volkswagen» та здійснив зіткнення з автомобілем марки «Ford», в якому перебувало четверо людей.

В результаті зіткнення 17-річна пасажирка автомобіля «Ford» отримала тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому лівої променевої кістки, у 22-річної пасажирки забиття плечового суглоба. 58-річна жінка отримала забиття грудної клітини, гематоми та закриту черепно мозкову-травму.

Водій автомобіля «BMW» відмовився від проходження медичного огляду у лікарні з метою встановлення алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

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