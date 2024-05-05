У Києві сталася лобова ДТП за участі автомобілів Ford та BMW, відео

У столиці на вулиці Велика Васильківська сталася аварія.

У суботу, 4 травня, у Києві сталася лобова ДТП за участі транспортних засобів Ford та BMW. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.

Аварія відбулася на вулиці Велика Васильківська.

Зазначається, що водій BMW опинився на зустрічній смузі.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Раніше ми писали, що у Києві сталася п’яна ДТП з перекиданням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.