Субсидія в Україні: чому змінився розмір допомоги за квітень

Українцям повідомили, як і чому змінився розмір субсидії за квітень.

Фото: 24tv.ua

Пенсійний фонд повідомив, що у зв’язку із завершенням опалювального сезону змінився розмір житлової субсидії за квітень.

Житлова субсидія призначається з місяця звернення до кінця опалювального сезону і розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно. Саме тому розмір житлової субсидії за квітень, який буде виплачений у травні, змінився.

Житлову субсидію на оплату централізованого, автономного та індивідуального опалення (постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу / електричної енергії для опалення) за квітень розраховано із застосуванням соціальних нормативів за 15 днів (з 1 по 15 квітня включно) (пункт 70 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива).

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