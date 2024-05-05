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Укрзалізниця запустила єдине цифрове вікно для вантажних перевезень

14:37, 5 травня 2024
Укрзалізниця запускає «е.Портал УЗ-Карго».
Укрзалізниця запустила єдине цифрове вікно для вантажних перевезень
Джерело фото: УЗ
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Укрзалізниця успішно завершила впровадження єдиного цифрового вікна для роботи клієнтів з вантажних перевезень, яке отримало назву «е.Портал УЗ-Карго». За даними компанії, до нової системи вже приєдналися близько 2 тисяч замовників послуг та 5 тисяч користувачів. З 1 липня Укрзалізниця припиняє роботу системи «АС Клієнт УЗ», яка функціонувала з 2011 року.

«е.Портал УЗ-Карго» є більш сучасною та зручною альтернативою програмному продукту «АС Клієнт УЗ». Користувачі отримують доступ до електронних сервісів для організації перевезень вантажів, отримання інших послуг та інформації про події та зміни. Крім того, «е.Портал УЗ-Карго» надає можливість проведення спрощеної процедури укладання різних типів договорів, погодження замовлень на перевезення та інші супутні послуги.

Важливо відзначити, що «е.Портал УЗ-Карго» має сучасні засоби захисту інформації від несанкціонованих втручань. Укрзалізниця здійснює постійну роботу з удосконалення системи, а нові електронні сервіси, пов'язані з вантажними перевезеннями, будуть розміщуватися в системі «е.Портал УЗ-Карго».

Інші сервіси, такі як АРМ Вантажовідправника, і робота у власних системах користувачів, залишаться доступними. Для коректної роботи особистого кабінету рекомендується використовувати браузери Google Chrome, Microsoft Edge або Mozilla Firefox відповідних версій.

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