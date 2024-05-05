Практика судов
  1. В Украине

Укрзализныця запустила единое цифровое окно для грузовых перевозок

14:37, 5 мая 2024
Укрзализныця запускает «е.Портал УЗ-Карго».
Укрзализныця запустила единое цифровое окно для грузовых перевозок
Источник фото: УЗ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Укрзализныця успешно завершила внедрение единого цифрового окна для работы клиентов по грузовым перевозкам, которое получило название «е.Портал УЗ-Карго». По данным компании, к новой системе уже присоединились около 2 тысяч заказчиков услуг и 5 тысяч пользователей. С 1 июля Укрзализныця прекращает работу системы «АС Клиент УЗ», которая функционировала с 2011 года.

«е.Портал УЗ-Карго» является более современной и удобной альтернативой программному продукту «АС Клиент УЗ». Пользователи получают доступ к электронным сервисам для организации перевозок грузов, получения других услуг и информации о событиях и изменениях. Кроме того, «е.Портал УЗ-Карго» предоставляет возможность проведения упрощенной процедуры заключения различных типов договоров, согласования заказов на перевозки и другие сопутствующие услуги.

Важно отметить, что «е.Портал УЗ-Карго» имеет современные средства защиты информации от несанкционированных вмешательств. Укрзализныця осуществляет постоянную работу по усовершенствованию системы, а новые электронные сервисы, связанные с грузовыми перевозками, будут размещаться в системе «е.Портал УЗ-Карго».

Другие сервисы, такие как АРМ Грузоотправителя, и работа в собственных системах пользователей, останутся доступными. Для корректной работы личного кабинета рекомендуется использовать браузеры Google Chrome, Microsoft Edge или Mozilla Firefox соответствующих версий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Можно ли назначить более мягкое наказание водителю при возмещении ущерба потерпевшему в ДТП после оглашения приговора – позиция Верховного Суда

Водитель нарушил ПДД, не предоставив дорогу велосипедистке, из-за чего она получила телесные повреждения, и пытался возместить ущерб уже после оглашения приговора –можно ли назначить более мягкое наказание решил Верховный Суд.

Президент сможет возвращать представление о назначении судей в случае получения от НАБУ или СБУ данных об угрозе нацбезопасности

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект 9439 о возвращении Президентом представлений о назначении судей в случае получения данных от СБУ или НАБУ.

У судьи во время следственных действий детективы НАБУ изъяли телефон, хотя определение следственного судьи этого не предусматривало

В неприятную ситуацию попала судья Северного апелляционного хозяйственного суда Людмила Кропивная.

Штрафы за тех, кто не стал на военный учет или не сообщает ТЦК об изменении места жительства, увеличат до 25,5 тысячи гривен

За нарушение правил постановки на военный учет, несообщение ТЦК об изменении места жительства, неявку по повестке смогут штрафовать до 25,5 тысячи грн.

Сам лишь факт отказа от получения повестки не создает состава правонарушения, в частности в части явки в ТЦК – решение апелляционного админсуда

Коллегия судей пришла к выводу, что отказ от получения повестки не создает состава административного правонарушения по ч. 2 статьи 210-1 КУоАП, а потому привлечение истца к административной ответственности по указанной норме неправомерно.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Проскурняк
    Олег Проскурняк
    голова Господарського суду Чернівецької області
  • Ольга Черниш
    Ольга Черниш
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду