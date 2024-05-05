Укрзализныця запустила единое цифровое окно для грузовых перевозок

Укрзализныця запускает «е.Портал УЗ-Карго».

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Укрзализныця успешно завершила внедрение единого цифрового окна для работы клиентов по грузовым перевозкам, которое получило название «е.Портал УЗ-Карго». По данным компании, к новой системе уже присоединились около 2 тысяч заказчиков услуг и 5 тысяч пользователей. С 1 июля Укрзализныця прекращает работу системы «АС Клиент УЗ», которая функционировала с 2011 года.

«е.Портал УЗ-Карго» является более современной и удобной альтернативой программному продукту «АС Клиент УЗ». Пользователи получают доступ к электронным сервисам для организации перевозок грузов, получения других услуг и информации о событиях и изменениях. Кроме того, «е.Портал УЗ-Карго» предоставляет возможность проведения упрощенной процедуры заключения различных типов договоров, согласования заказов на перевозки и другие сопутствующие услуги.

Важно отметить, что «е.Портал УЗ-Карго» имеет современные средства защиты информации от несанкционированных вмешательств. Укрзализныця осуществляет постоянную работу по усовершенствованию системы, а новые электронные сервисы, связанные с грузовыми перевозками, будут размещаться в системе «е.Портал УЗ-Карго».

Другие сервисы, такие как АРМ Грузоотправителя, и работа в собственных системах пользователей, останутся доступными. Для корректной работы личного кабинета рекомендуется использовать браузеры Google Chrome, Microsoft Edge или Mozilla Firefox соответствующих версий.

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