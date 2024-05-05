Субсидия в Украине: почему изменился размер пособия за апрель

Украинцам сообщили, как и почему изменился размер субсидии за апрель.

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Пенсионный фонд сообщил, что в связи с завершением отопительного сезона изменился размер жилищной субсидии за апрель.

Жилищная субсидия назначается с месяца обращения до конца отопительного сезона и рассчитывается с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно. Именно поэтому размер жилищной субсидии за апрель, который будет выплачен в мае, изменился.

Жилищная субсидия на оплату централизованного, автономного и индивидуального отопления (снабжение тепловой энергии, поставок и распределения природного газа / электрической энергии для отопления) за апрель рассчитана с применением социальных нормативов за 15 дней (с 1 по 15 апреля включительно) (пункт 70 Положения о порядке назначение жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива).

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