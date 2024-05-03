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У Києві сталася п’яна ДТП з перекиданням, фото

13:45, 3 травня 2024
П’яний водій не впорався із керуванням та з’їхав у кювет.
У Києві сталася п’яна ДТП з перекиданням, фото
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У четвер, 2 травня, на Столичному шосе сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронці встановили, що 51-річний водій автомобіля «Chevrolet Aveo» перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння - прилад «Драгер» показав 1,52 проміле. Він не впорався із керуванням та з’їхав у кювет, після чого його автомобіль перекинувся. Внаслідок аварії 64-річний пасажир отримав травми та був госпіталізований.

Слідчі затримали водія та повідомили йому про підозру. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

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