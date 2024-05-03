В Киеве произошло пьяное ДТП с опрокидыванием, фото

Пьяный водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

В четверг, 2 мая, на Столичном шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила полиция Киева.

Правоохранители установили, что 51-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения - прибор Драгер показал 1,52 промилле. Он не справился с управлением и съехал в кювет, после чего его автомобиль опрокинулся. В результате аварии 64-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован.

Следователи задержали водителя и сообщили ему о подозрении. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.