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Суд над Дональдом Трампом по делу о секретных документах отложили на неопределенный срок

16:34, 9 мая 2024
Судья назначила досудебные слушания на 22 июля, но не определила новую дату начала судебного процесса.
Суд над Дональдом Трампом по делу о секретных документах отложили на неопределенный срок
Фото: The Sun
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Суд над бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу об обращении с секретными документами, который должен был начаться 20 мая во Флориде, был отложен на «неопределенный срок». Об этом сообщает агентство Reuters и издание CNN.

В частности, окружной судья Флориды Эйлин Кэннон назначил досудебные слушания на 22 июля, но не определил новую дату начала судебного процесса.

Адвокаты Трампа заявили, что судебный процесс по делу о документах не должен начинаться до президентских выборов в США, которые запланированы на ноябрь 2024 года, однако по требованию была предложена альтернативная дата начала рассмотрения дела — 12 августа. Прокурор Джек Смит предлагает начать процесс в конце июля, однако точная дата еще неизвестна.

«Мы находимся в абсолютно беспрецедентной ситуации, когда обвиняемый потенциально будет иметь полномочия прекратить собственное судебное преследование. Это аргумент для того, чтобы дело было передано в суд до выборов», — отметил профессор права Университета Джорджа Вашингтона Рэндалл Элиасон, эксперт по уголовным делам «белых воротничков».

Если любое из федеральных дел, по которым обвиняют Трампа, дойдет до суда присяжных до выборов, это, вероятнее всего, произойдет за несколько недель до 5 ноября.

Агентство Reuters указывает, что тогда юристы Трампа могут заявить о «вмешательстве в выборы».

Если же Дональд Трамп победит на выборах, ни одно из возбужденных против него федеральных дел может никогда не дойти до суда присяжных. Как президент, он может приказать Министерству юстиции снять федеральные обвинения или попросить о помиловании.

Дело о секретных документах — это одно из четырех уголовных дел, возбужденных в отношении Дональда Трампа.

Как известно, в июне 2023 года Министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт против Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Американские органы считают, что экс-президент хранил в своей резиденции Мар-а-Лаго на территории штата Флорида секретные сведения, которые могли навредить, в частности, национальной безопасности и международным отношениям государства. Как отмечается в обвинении, документы содержали данные о военном потенциале США и других стран, американских ядерных программах, потенциальных уязвимости Штатов и союзников в случае атаки на них, планах возможных ответных ударов в случае нападения.

Ранее мы писали, что судья пригрозил Трампу тюрьмой за нарушение запрета комментировать фигурантов дела.

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