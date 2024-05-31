В ВККС сообщили, как планируют избежать конфликта интересов во время конкурса в апелляционные суды и рассказали, как будет проходить сам конкурс

Высшая квалификационная комиссия судей готова пойти на беспрецедентные меры, чтобы убедить всех в прозрачности конкурсных процедур.

Источник фото - ВККС

Совет судей Украины 30 мая 2024 года согласовал предложенный Высшей квалификационной комиссией судей план разрешения проблемы с наличием конфликта интересов, который во время конкурса на должности судей апелляционных судов может возникнуть сразу у нескольких членов Комиссии.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», после того, как ВККС 14 сентября 2023 года объявила конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов, выяснилось, что документы для участия в конкурсе подали близкие родственники сразу четырех членов Комиссии.

Соответственно, у ВККС возникла проблема, как провести конкурс в апелляционные суды и при этом избежать обвинений в протекции близким лицам.

Как рассказала 30 мая на заседании Совета судей член ВККС Людмила Волкова, Комиссия разработала ряд процедур, позволяющих ВККС избежать обвинений в протекционизме или необъективности.

Прозрачности конкурса планируется достичь следующим образом:

1. Тестовые задания, как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», планируется обнародовать заранее вместе с вариантами ответов. Вместе с тем, как рассказала Людмила Волкова, для максимальной прозрачности конкурса, ВККС может пойти еще дальше и обнародовать даже правильные ответы на все тестовые задания.

Тестовые задания кандидаты на должности судей апелляционных судов будут выполнять на индивидуальных компьютерах в обезличенном виде, а результаты тестирования узнают сразу после завершения тестирования.

2. Также ВККС планирует обнародовать образцы практических заданий и правовые позиции Верховного Суда, которые будут положены в основу практических заданий.

Практические задания также получат обезличенные цифровые коды, о принадлежности которых к тем или иным кандидатам члены ВККС знать не будут.

При этом анонимные практические задания, выполняемые исключительно на персональных компьютерах, будут проверяться коллегиями ВККС согласно специализации.

Важно, что члены ВККС в принципе будут отстранены от проверки практических заданий в тех юрисдикциях, на должности судей апелляционных судов в которых претендуют их родственники. То есть, если родственник члена ВККС планирует занять должность судьи в апелляционном хозяйственном суде, то указанный член Комиссии вообще не будет проверять практические задания кандидатов в апелляционные хозяйственные суды.

3. Баллы, полученные от коллегий ВККС за выполнение практических задач, Комиссия планирует обнародовать после завершения их проверки.

Если окажется так, что будет большое расхождение в выставленных членами коллегии баллах, то практическая работа кандидата будет передана для дополнительной проверки другой коллегии ВККС.

4. Собеседования с кандидатами Комиссия будет проводить в составе двух палат по 7-8 членов ВККС в каждой.

Баллы за собеседование кандидатам будет выставлять каждый член той или иной палаты. Затем баллы, полученные кандидатами по результатам собеседований от каждого члена палаты, суммируются.

В дальнейшем будет рассчитываться средний балл, который и станет результатом кандидата за этап собеседования.

5. Затем баллы за все этапы конкурса суммируются между собой и, таким образом, будет получен финальный балл кандидата за конкурс.

Как рассказала Людмила Волкова, если Комиссии удастся согласовать и реализовать все задуманное, то претензий относительно прозрачности конкурса на должности судей апелляционных судов быть не должно вовсе.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.