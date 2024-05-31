У ВККС повідомили, як планують уникнути конфлікту інтересів під час конкурсу в апеляційні суди та розповіли, як буде проходити сам конкурс

Вища кваліфікаційна комісія суддів схоже готова до безпрецедентних заходів, щоб переконати у прозорості конкурсних процедур.

Джерело фото - ВККС

Рада суддів України 30 травня 2024 року погодила запропонований Вищою кваліфікаційною комісією суддів план вирішення проблеми з наявністю конфлікту інтересів, який під час конкурсу на посади суддів апеляційних судів може виникнути одразу у декількох членів Комісії.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», після того, як ВККС 14 вересня 2023 року оголосила конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, виявилося, що документи для участі у конкурсі подали близькі родичі одразу чотирьох членів Комісії.

Відповідно, у ВККС виникла проблема, як провести конкурс в апеляційні суди і при цьому уникнути звинувачень у протекції близьким особам.

Як розповіла 30 травня на засіданні РСУ член ВККС Людмила Волкова, Комісія розробила низку процедур, які дозволять ВККС уникнути звинувачень у протекціонізмі або необ’єктивності.

Прозорості конкурсу планується досягти наступним чином:

1. Тестові запитання, як вже повідомляла «Судово-юридична газета», планується оприлюднити заздалегідь разом з варіантами відповідей. Разом з тим, як розповіла Людмила Волкова, заради максимальної прозорості конкурсу, ВККС може піти ще далі та оприлюднити навіть правильні відповіді на усі тестові запитання.

Тестові завдання кандидати на посади суддів апеляційних судів будуть виконувати на індивідуальних комп’ютерах у знеособленому вигляді, а результати тестування вони отримають одразу після завершення тестування.

2. Також ВККС планує заздалегідь оприлюднити зразки практичних завдань і правові позиції Верховного Суду, які будуть покладені в основу практичних завдань.

Практичні завдання також отримають знеособлені цифрові коди, про належність яких до тих чи інших кандидатів члени ВККС знати не будуть.

При цьому анонімні практичні завдання, які будуть виконуватися виключно на персональних комп’ютерах, будуть перевірятися колегіями ВККС згідно із спеціалізацією.

Важливо, що члени ВККС в принципі будуть усунуті від перевірки практичних завдань в тих юрисдикціях, на посади суддів апеляційних судів в яких претендують їх родичі. Тобто, якщо близька особа члена ВККС планує посісти посаду судді в апеляційному господарському суді, то зазначений член Комісії не буде взагалі перевіряти практичні завдання кандидатів в апеляційні господарські суди.

3. Бали, отримані від колегій ВККС за виконання практичних завдань, Комісія планує оприлюднити після завершення їх перевірки.

Якщо виявиться так, що буде наявна велика розбіжність у виставлених членами колегії балах, то практична робота кандидата буде передана для додаткової перевірки іншій колегії ВККС.

4. Співбесіди з кандидатами Комісія буде проводити у складі двох палат по 7-8 членів ВККС у кожній.

Бали за співбесіду кандидатам буде виставляти кожен член тієї чи іншої палати. Потім, бали, отримані кандидатами за наслідками співбесід від кожного члена палати, підсумовуються.

У подальшому буде вираховуватися середній бал, який і стане результатом кандидата за етап співбесіди.

5. Потім бали за всі етапи конкурсу складаються між собою і, таким чином, буде отримано фінальний бал кандидата за конкурс.

Як розповіла Людмила Волкова, якщо Комісії вдасться узгодити та реалізувати все задумане, то претензій щодо прозорості конкурсу на посади суддів апеляційних судів, бути не повинно.

Автор В’ячеслав Хрипун

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