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У США почався судовий процес над Трампом у справі про виплати порнозірці

18:40, 15 квітня 2024
Трамп став першим екс-президентом США, який постане перед кримінальним судом.
У США почався судовий процес над Трампом у справі про виплати порнозірці
Джерело фото: ASSOCIATED PRESS
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У Нью-Йорку розпочався судовий процес щодо колишнього президента США Дональда Трампа у справі про виплату грошей порнозірці Стормі Деніелс. Це історична подія, оскільки Трамп став першим екс-президентом Сполучених Штатів, який опинився перед кримінальним судом.

За даними Reuters та BBC, Трампа звинувачують у спробі приховати виплату 130 000 доларів порнозірці Стормі Деніелс перед президентськими виборами 2016 року. Жінка стверджує, що з Трампом мала стосунки у 2006 році, коли тодішня його дружина Меланія Трамп народила дитину.

Деніелс заявила, що адвокат Трампа Майкл Коен виплатив їй гроші за мовчання про їхні зв'язки. Трамп заперечує ці звинувачення, проте справа не обмежується лише романом. Йому пред'явлено 34 пункти звинувачення в шахрайстві, пов'язані з незаконними виплатами, які, за даними слідства, мали збільшити його шанси на перемогу на виборах 2016 року.

У справі також фігурують модель Playboy Карен Макдуґал, яка, як стверджує, зустрічалася з Трампом, і колишній швейцар готелю Trump Tower Діно Саджудін, який свідчить про роман Трампа з колишньою економкою, в результаті якого народилася дитина.

Очікується, що судовий процес триватиме щонайменше шість тижнів, з перші два будуть присвячені відбору присяжних.

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