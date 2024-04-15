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Суд наклав штраф 17 тисяч грн на начальника ТЦК, який видав наказ про призов заброньованого працівника

14:25, 15 квітня 2024
Громадянин прибув до ТЦК з метою уточнення військово-облікових даних та зарахування на спеціальний військовий облік у зв`язку з бронюванням, але його вирішили призвати
Суд наклав штраф 17 тисяч грн на начальника ТЦК, який видав наказ про призов заброньованого працівника
Джерело фото: 24tv.ua
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Радехівський районний суд Львівської області 10 квітня 2024 року виніс постанову, якою наклав штраф у 17 тисяч грн на начальника ТЦК, який видав наказ про призов заброньованого працівника (справа № 451/486/24).

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення від 9 квітня 2024 року, 31 січня 2024 року громадянин самостійно прибув до ТЦК з метою уточнення військово-облікових даних та зарахування на спеціальний військовий облік у зв`язку з бронюванням від призову на військову службу під час мобілізації, згідно наказу Міністерства економіки від 18.08.2023 №11462.

Прибувши до ТЦК, громадянин надав посадовим особам вказаного РТЦК та СП витяг з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов`язаного від 18.08.2023 №11462 та повідомив, що бажає оновити військово-облікові дані, для зарахування його на спеціальний військовий облік.

В ході звірки військово-облікових даних посадовими особами ТЦК встановлено, що відповідно даних державного Реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів громадянин перебуває в розшуку.

Цього ж дня, 31.01.2024 громадянина направлено на проходження ВЛК згідно направлення. В період з 31.01.2024 по 1.02.2024 громадянин проходив ВЛК та 1 лютого 2024 отримав довідку ВЛК, згідно якої останній визнаний придатним до військової служби.

2 лютого 2024 року громадянину видано повістку на відправку у команді з вимогою, проте від отримання даної повістки останній відмовився, про що було складено Акт відмови від отримання повістки, надавати пояснення громадянин відмовився.

Того ж дня, 2 лютого, начальником ТЦК підполковником вказаного громадянина включено в список для видання наказу про призов військовозобов`язаних.

Згідно даного списку начальник ТЦК видав наказ від 2.02.2024 №92 «Про призов та відправку у військові частини військовозобов`язаних (резервістів), призваних під час загальної мобілізації», відповідно до якого громадянина було призвано на військову службу під час мобілізації.

В свою чергу, під час проведення перевірки, з метою підтвердження або спростування факту бронювання від призову на військову службу під час мобілізації громадянина, Військовою службою правопорядку направлено відповідний запит від 13.02.2024 №674/1/1621 до ТОВ «Молочна компанія «Галичина»», щодо отримання відомостей стосовно бронювання останнього.

За результатами опрацювання відповіді ТОВ «Молочна компанія «Галичина»» встановлено, що згідно Порядку бронювання військовозобов`язаних за списком військовозобов`язаних під час дії воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 27.01.2023 №76, громадянин був включений до списку військовозобов`язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час ТОВ «Молочна компанія «Галичина»».

В подальшому, відповідно до Порядку, вищезгаданий Список погоджено Генеральним штабом Збройних Сил України (наказ Генерального штабу ЗСУ від 17.08.2023 №300/1/С/22510).

У зв`язку з чим, згідно наказу Міністерства економіки від 18.08.2023 №11462 громадянин отримав відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на період з 18.08.2023 по 17.02.2024.

Відповідно, директором ТОВ  громадянину надано Витяг з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов`язаного, що згідно абз. 4 ст. 11 Порядку є підтвердженням надання військовозобов`язаному відстрочки.

Однак, як вказав суд у постанові, у порушення вищевказаних вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Порядку бронювання військовозобов`язаних за списком військовозобов`язаних під час дії воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 №76, достеменно володіючи інформацією про наявність у громадянина витягу з наказу Мінекономіки про його бронювання від 18.08.2023 №11462, який згідно абз. 4 ст. 11 Порядку бронювання військовозобов`язаних за списком військовозобов`язаних під час дії воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 27.01.2023 №76, що є документом, який підтверджує надання військовозобов`язаному відстрочки, начальник ТЦК, будучи військовою службовою особою, яка обіймає посаду пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків та виконує такі обов`язки за спеціальним дорученням командування, підполковник 2.02.2024 прийняв рішення про призов на військову службу під час мобілізації громадянина, тобто вчинив дії, які явно виходять за межі наданих йому законом прав і повноважень, чим вчинив військове адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-14 КУпАП, а саме перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах особливого періоду (військового стану).

Начальник ТЦК , будучи особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, вину у вчиненому правопорушенні визнав частково.

Суддя, дослідивши протокол про військове адміністративне правопорушення та додані до нього матеріали доходить висновку, що в діях начальника ТЦК наявний склад військового адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 172-14 КУпАП, виходячи з такого.

Як вказав суд, вина начальника ТЦК у вчиненні військового адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 172-14 КУпАП, окрім самого протоколу від 9 квітня 2024 року, доведена:

  • повідомленням адвоката скерованим у Західне ТУ ВСП (м. Львів) з проханням вжити заходи реагування щодо неправомірних дій працівників ТЦК;
  • наказом «Про бронювання військовозобов`язаних за ТОВ «МК «Галичина» від 18.08.2023 та списками військовозобов`язаних, які пропонуються для бронювання серед яких був вказаний громадянин;
  • відомістю видачі бланків спеціального військового обліку серед яких був громадянин;
  • поясненнями підполковника та майора по суті адміністративного правопорушення;
  • повідомленням про кримінальне правопорушення від 14.02.2023;
  • заявою про видачу військового квитка від 02.02.2024;
  • тимчасовим посвідченням виданим військовозобов`язаному, у тому, що він дійсно прийнятий на тимчасовий облік запасу ЗСУ за ВОС за №956241-А;
  • довідкою військово-лікарської комісії тощо.

Отже, суд визнав начальника ТЦК визнати винуватим у вчиненні військового адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 172-14 КУпАП і наклав на нього стягнення у виді штрафу в 17 тисяч грн. Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», протягом місяця після набрання чинності законом про посилення мобілізації 10449, Кабмін оновить правила бронювання та встановить нові критерії критично важливих підприємств.

Автор: Наталя Мамченко

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