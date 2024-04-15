Суд наложил штраф 17 тысяч грн на начальника ТЦК, издавшего приказ о призыве забронированного работника

Гражданин прибыл в ТЦК с целью уточнения военно-учетных данных и зачисления на специальный военный учет по бронированию, но его решили призвать

Источник фото: 24tv.ua

Радеховский районный суд Львовской области 10 апреля 2024 вынес постановление, которым наложил штраф в 17 тысяч грн на начальника ТЦК, который издал приказ о призыве забронированного работника (дело № 451/486/24).

Согласно протоколу об административном правонарушении от 9 апреля 2024 года, 31 января 2024 года гражданин самостоятельно прибыл в ТЦК с целью уточнения военно-учетных данных и зачисления на специальный военный учет в связи с бронированием от призыва на военную службу во время мобилизации, согласно приказа Министерства экономики от 18.08.2023 №11462.

Прибыв в ТЦК, гражданин предоставил должностным лицам указанного РТЦК и СП выписку из приказа Минэкономики о бронировании военнообязанного от 18.08.2023 №11462 и сообщил, что желает обновить военно-учетные данные, для зачисления его на специальный военный учет.

В ходе сверки военно-учетных данных должностными лицами ТЦК установлено, что в соответствии с данными государственного Реестра призывников, военнообязанных и резервистов гражданин находится в розыске.

В этот же день, 31.01.2024 гражданин направлен на прохождение ВЛК согласно направлению. В период с 31.01.2024 по 1.02.2024 гражданин проходил ВЛК и 1 февраля 2024 года получил справку ВЛК, согласно которой последний признан годным к военной службе.

2 февраля 2024 года гражданину выдана повестка на отправку в команде с требованием, однако от получения данной повестки последний отказался, о чем был составлен Акт отказа от получения повестки, давать объяснение гражданин отказался.

В тот же день, 2 февраля, начальник ТЦК указанного гражданина включил в список для издания приказа о призыве военнообязанных.

Согласно данному списку начальник ТЦК издал приказ от 2.02.2024 №92 «О призыве и отправке в воинские части военнообязанных (резервистов), призванных во время общей мобилизации», согласно которому гражданин был призван на военную службу во время мобилизации.

В свою очередь, во время проведения проверки с целью подтверждения или опровержения факта бронирования от призыва на военную службу во время мобилизации гражданина Военной службой правопорядка направлен соответствующий запрос от 13.02.2024 №674/1/1621 в ООО «Молочная компания «Галичина», о получении сведений о бронировании последнего.

По результатам обработки ответа ООО «Молочная компания «Галичина» установлено, что согласно Порядку бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины 27.01.2023 №76, гражданин был включен в список военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и на военное время ООО «Молочная компания «Галичина».

В дальнейшем, согласно Порядку, вышеупомянутый Список согласован Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины (приказ Генерального штаба ВСУ от 17.08.2023 №300/1/С/22510).

В связи с чем, согласно приказу Министерства экономики от 18.08.2023 №11462, гражданин получил отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации на период с 18.08.2023 по 17.02.2024.

Соответственно, директором ООО гражданину предоставлена Выписка из приказа Минэкономики о бронировании военнообязанного, что согласно абз. 4 ст. 11 Порядка является подтверждением предоставления военнообязанному отсрочки.

Однако, как указал суд в постановлении, в нарушение вышеуказанных требований Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», Порядка бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.2023 №76, точно владея информацией о наличии у гражданина выписки из приказа Минэкономики о его бронировании от 18.08.2023 №11462, который согласно абз. 4 ст. 11 Порядка бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины 27.01.2023 №76, является документом, подтверждающим предоставление военнообязанному отсрочки, начальник ТЦК, являясь военным должностным лицом, должность которого связана с исполнением организационно-распорядительных обязанностей и выполняющим такие обязанности по специальному поручению командования, подполковник 2.02.2024 принял решение о призыве на военную службу во время мобилизации гражданина, то есть совершил действия, явно выходящие за пределы предоставленных ему законом прав и полномочий, чем совершил военное административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 172-14 КУоАП, а именно превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях особого периода (военного положения).

Начальник ТЦК, являясь лицом, привлекаемым к административной ответственности, вину в совершенном правонарушении признал частично.

Судья, исследовав протокол о военном административном правонарушении и добавленные к нему материалы приходит к выводу, что в действиях начальника ТЦК имеется состав военного административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 172-14 КУоАП, исходя из следующего.

Как указал суд, вина начальника ТЦК в совершении военного административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 172-14 КУоАП, кроме самого протокола от 9 апреля 2024 года, доказана:

сообщением адвоката, направленным в Западное ТУ ВСП (г. Львов) с просьбой принять меры реагирования относительно неправомерных действий работников ТЦК;

приказом «О бронировании военнообязанных по ООО «МК «Галичина» от 18.08.2023 и списками военнообязанных, которые предлагаются для бронирования, среди которых был указанный гражданин;

ведомостью выдачи бланков специального военного учета, среди которых был гражданин;

пояснениями подполковника и майора по существу административного правонарушения;

уведомление об уголовном правонарушении от 14.02.2023;

заявлением о выдаче военного билета от 02.02.2024;

временным удостоверением, выданным военнообязанному, в том, что он действительно принят на временный учет запаса ВСУ по ВОС №956241-А;

справкой военно-врачебной комиссии и т.д.

Следовательно, суд признал начальника ТЦК признать виновным в совершении военного административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 172-14 КУоАП, и наложил на него взыскание в виде штрафа в 17 тысяч грн. Постановление вступает в силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на протяжении месяца после вступления в силу закона об усилении мобилизации 10449, Кабмин обновит правила бронирования и установит новые критерии критически важных предприятий.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.