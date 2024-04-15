Нидерланды выделят 4,4 млрд евро на военные и гуманитарные нужды Украины

Нидерланды выделят дополнительно 4,4 млрд евро на помощь Украине в 2024-2026 годах.

Нидерландское правительство анонсировало решение о предоставлении дополнительной помощи Украине на сумму 4,4 миллиарда евро на военные и гуманитарные нужды в течение 2024-2026 годов. Это сообщение было обнародовано в пресс-службе кабинета министров Нидерландов. Кроме этого, планируется также инвестирование в укрепление собственной обороны страны.

"На военную и гуманитарную поддержку Украины в период 2024-2026 годов кабинет министров выделяет дополнительно 4,4 миллиарда евро", - говорится в сообщении.

Согласно объявленному решению, министерство обороны получит дополнительные 500 миллионов евро с 2028 года. Эти средства планируется использовать на усиление противовоздушной обороны и закупку большего количества боеприпасов.

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