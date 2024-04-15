Нідерланди виділять 4,4 млрд євро на військові та гуманітарні потреби України

Нідерланди виділять додатково 4,4 млрд євро на допомогу Україні у 2024-2026 роках.

Нідерландський уряд анонсував рішення про надання додаткової допомоги Україні на суму 4,4 мільярда євро на військові та гуманітарні потреби протягом 2024-2026 років. Це повідомлення було оприлюднено у пресслужбі кабінету міністрів Нідерландів. Окрім цього, планується також інвестування в зміцнення власної оборони країни.

«На військову та гуманітарну підтримку України в період 2024-2026 років кабінет міністрів виділяє додатково 4,4 мільярда євро», – ідеться в повідомленні.

Згідно з оголошеним рішенням, міністерство оборони отримає додаткові 500 мільйонів євро з 2028 року. Ці кошти плануються використати на посилення протиповітряної оборони та закупівлю більшої кількості боєприпасів.

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