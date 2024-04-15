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В США начался судебный процесс над Трампом по делу о выплатах порнозвезде

18:40, 15 апреля 2024
Трамп стал первым экс-президентом США, который предстанет перед уголовным судом.
В США начался судебный процесс над Трампом по делу о выплатах порнозвезде
Источник фото: ASSOCIATED PRESS
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В Нью-Йорке начался судебный процесс в отношении бывшего президента США Дональда Трампа по делу о выплате денег порнозвезде Сторми Дэниелс. Это историческое событие, поскольку Трамп стал первым экс-президентом Соединенных Штатов, который оказался перед уголовным судом.

По данным Reuters и BBC, Трампа обвиняют в попытке скрыть выплату 130 000 долларов порнозвезде Сторми Дэниелс перед президентскими выборами 2016 года. Женщина утверждает, что с Трампом имела отношения в 2006 году, когда тогдашняя его жена Мелания Трамп родила ребенка.

Дэниелс заявила, что адвокат Трампа Майкл Коэн выплатил ей деньги за молчание об их связи. Трамп отрицает эти обвинения, однако дело не ограничивается только романом. Ему предъявлено 34 пункта обвинения в мошенничестве, связанные с незаконными выплатами, которые, по данным следствия, должны были увеличить его шансы на победу на выборах 2016 года.

В деле также фигурируют модель Playboy Карен Макдугал, которая, как утверждает, встречалась с Трампом, и бывший швейцар отеля Trump Tower Дино Саджудин, который свидетельствует о романе Трампа с бывшей экономкой, в результате которого родился ребенок.

Ожидается, что судебный процесс продлится не менее шести недель, из первые две будут посвящены отбору присяжных.

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