россия атаковала Киев ракетами: КГВА обнародовала фото последствий

Силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены.

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В пятницу, 31 мая, рф атаковала Киев ракетами. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация и обнародовала фото последствий.

Силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены.

По данным начальника КМВА Сергея Попко, в результате ракетного удара начался пожар.

Пожаром повреждены:

частное домовладение СТО;

автомойка;

6 легковых автомобилей;

складское помещение.

Пожар был площадью примерно 120 квадратных метров. По состоянию на 08:00 информация о пострадавших и погибших отсутствует.

Фото: КГВА

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