россия атаковала Киев ракетами: КГВА обнародовала фото последствий

В пятницу, 31 мая, рф атаковала Киев ракетами. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация и обнародовала фото последствий.
Силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены.
По данным начальника КМВА Сергея Попко, в результате ракетного удара начался пожар.
Пожаром повреждены:
частное домовладение СТО;
автомойка;
6 легковых автомобилей;
складское помещение.
Пожар был площадью примерно 120 квадратных метров. По состоянию на 08:00 информация о пострадавших и погибших отсутствует.
Фото: КГВА
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