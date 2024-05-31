Били ракетами «Нептун» та БПЛА: ЗСУ підтвердили ураження нафтових терміналів рф

Сил оборони уразили нафтотермінали на території Краснодарського краю рф.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Як відомо, 31 травня у Темрюкському районі Краснодарського краю рф внаслідок масованої атаки БПЛА спалахнула нафтобаза.

Згодом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по об’єктах рф.

Зазначається, що ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтові термінали порту «Кавказ», що в Краснодарському краї рф.

«Це сталося на початку доби 31 травня – наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора», - сказано у повідомленні.

У Генштабі наголошують, що ураження по нафтових терміналах в районі порту «Кавказ» було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса «Нептун» та БПЛА сил оборони.

«Результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується», - пишуть у Генштабі.

Комплексна операція була проведена в координації з іншими складовими Сил оборони України.

«Сучасна» й «ефективна» російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об’єкти, які використовуються для логістики та постачання армії рф», - додали у відомстві.

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