Китай відмовився від участі у Саміті миру, — ЗМІ

Китай не поїде на мирну конференцію у Швейцарію.

Китай вирішив не брати участі в мирній конференції щодо України, яка відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня. Про це повідомило агенство Reuters.

Три джерела повідомили виданню, що Пекін відхилив запрошення, бо не були виконані умови участі.

Раніше Китай заявляв, що серед умов, які не були виконані, - визнання конференції як росією, так і Україною, рівна участь усіх сторін і чесне обговорення всіх пропозицій.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав три питання, які обговорять на Глобальному саміті миру в червні.

Також в ОП пояснили, чому Україна не називає кількість країн, що приїдуть на Саміт миру.

Додамо, Володимир Зеленський звернувся до Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, щоб вони взяли участь в Саміті миру особисто.

Крім того, в ЄС розмірковують над самітом в Саудівській Аравії восени за участю рф.

Додамо, у Білому домі підтверджують участь США у Саміті миру, але не кажуть, хто поїде.

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