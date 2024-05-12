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В ОП пояснили, чому Україна не називає кількість країн, що приїдуть на Саміт миру

09:14, 12 травня 2024
Українська сторона обрала мовчати щодо кількості країн, які візьмуть участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії.
В ОП пояснили, чому Україна не називає кількість країн, що приїдуть на Саміт миру
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Україна не розголошує кількість країн, які візьмуть участь у Саміті миру, щоб країна-агресор не змогла зірвати захід, але цифри досить серйозні.

Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі «Ми-Україна».

Він зазначив, що це полегшить роботу країні-агресорці, яка включила буквально «машину» щодо зриву цього заходу.

«Безумовно ті країни, які ще визначаються зі своєю позицією, будуть зазнавати впливу агресора. Тому не оприлюднюємо цифри. Але повірте, вони на сьогодні вже досить серйозні, і це після трошки більше тижня, як офіційні запрошення були надіслані 168 країнам – потенційним учасницям», – сказав Жовква.

Він додав, що над цим працює як Україна, так і швейцарська сторона та наші партнери, які свою участь офіційно підтвердили.

«Повірте, на момент проведення саміту результат буде дуже потужний – і кількісний, і якісний», –наголосив Жовква.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Саміт миру, який пройде в червні у Швейцарії, виробить спільну переговорну позицію, яку передадуть рф. Про це заявив речник Президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров у коментарі «DW» на прохання журналістів прокоментувати інтерв'ю заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, який напередодні заявив, що змістовні переговори з рф можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року і що такі війни можуть закінчитися лише договорами.

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