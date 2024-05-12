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В ОП объяснили, почему Украина не называет количество стран, которые приедут на Саммит мира

09:14, 12 мая 2024
Украинская сторона выбрала молчать о количестве стран, которые примут участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии.
В ОП объяснили, почему Украина не называет количество стран, которые приедут на Саммит мира
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Украина не разглашает количество стран, которые примут участие в Саммите мира, чтобы страна-агрессор не смогла сорвать мероприятие, но цифры достаточно серьезные.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире «Мы-Украина».

Он отметил, что это облегчит работу стране-агрессорке, которая включила буквально «машину» по срыву этого мероприятия.

«Безусловно те страны, которые еще определяются со своей позицией, будут испытывать влияние агрессора. Потому не обнародуем цифры. Но поверьте, они на сегодняшний день уже достаточно серьезны, и это после чуть больше недели, как официальные приглашения были отправлены 168 странам – потенциальным участницам», – сказал Жовква.

Он добавил, что над этим работает как Украина, так и швейцарская сторона и наши партнеры, официально подтвердившие свое участие.

«Поверьте, на момент проведения саммита результат будет очень мощный – и количественный, и качественный», – отметил Жовква.

Как ранее писала «Судобно-юридическая газета», Саммит мира, который пройдет в июне в Швейцарии, выработает общую переговорную позицию, которую передадут рф. Об этом заявил спикер Президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии «DW» по просьбе журналистов прокомментировать интервью заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, который накануне заявил, что содержательные переговоры с рф могут начаться не ранее второй половины 2025 года и что такие войны могут закончиться только договорами.

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