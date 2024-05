Ломаченко нокаутировал Камбососа и вернул статус чемпиона мира в легком весе

Украинский боксер Василий Ломаченко техническим нокаутом победил бывшего абсолютного чемпиона мира с Австралии Джорджа Камбососа в поединке за пояс Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе.

Бой в австралийском Перте досрочно завершился в 11 раунде – Ломаченко нокаутировал соперника.

В общей сложности украинец нанес 175 ударов (36,5% из которых были точными), против 40 ударов (10,8%) у Джорджа.

LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV