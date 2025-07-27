Практика судов
  1. Видео
  2. / В мире

В США пес попал в Книгу рекордов Гиннеса, открыв 11 пластиковых бутылок в минуту — видео

19:02, 27 июля 2025
Хобби Джерри приносит пользу окружающей среде: играя с бутылками, он помогает своей хозяйке сортировать вторсырье.
В США пес попал в Книгу рекордов Гиннеса, открыв 11 пластиковых бутылок в минуту — видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В американском штате Техас четырехлетний пес по кличке Джерри породы такса прославился на весь мир благодаря своему необычному увлечению — он виртуозно снимает крышечки с пластиковых бутылок. Его любовь к этому занятию позволила ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Хозяйка Джерри, Сатья Прия Исваран, решила увековечить уникальный талант своего любимца и организовала попытку установить рекорд — наибольшее количество пластиковых крышек, снятых собакой за одну минуту. Результат впечатляет — 11 крышек за 60 секунд.

Особенно символичным момент стал потому, что рекорд был установлен в день рождения Джерри — 22 июня, когда псу исполнилось четыре года.

«Мы вообще не проводили никаких тренировок», — рассказала Сатья. — «Это врожденное качество, Джерри просто обожает снимать крышки каждый раз, когда мы даем ему бутылки. Он делает это сосредоточенно, без особых усилий».

Увлечение Джерри началось как игра, но быстро переросло в настоящее хобби. Семья даже начала собирать как можно больше бутылок, чтобы порадовать пса. По словам Сатьи, собака обожает вызовы и задания — это его мотивирует и приносит ему радость.

На видео, запечатлевшем рекордную попытку, Джерри радостно виляет хвостом под аплодисменты окружающих. «Он очень преданный и сосредоточенный», — говорит Сатья. — «Я всегда мечтала о собаке, и с того дня, как Джерри появился в нашей семье, он стал настоящим источником счастья».

«Этот момент был для нас особенным — и потому, что все произошло в его день рождения, и потому, что это не просто осуществленная мечта, а нечто большее», — добавила она. — «Мы хотим донести миру простую мысль: у каждого из нас есть что-то особенное, и мы можем вдохновлять других».

Хобби Джерри приносит пользу окружающей среде: играя с бутылками, он помогает своей хозяйке сортировать вторсырье.

<iframe title="HOW is this dog doing this?!

США животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президентский законопроект о НАБУ и САП оставляет возможность упрощенного порядка набора людей в прокуратуру из числа экс-правоохранителей

Введенный законопроектом 12414 упрощенный порядок назначения прокурорами Офиса Генпрокурора и областных прокуратур – в частности из числа экс-правоохранителей, будет оставлен.

«Вы что, забыли кто вы и как вы?» – заместителя председателя ГСА Леонида Сапельникова обвинили в травле сотрудников ГП «ИСС»

Сотрудники ГП «Информационные судебные системы» «восстали» против заместителя председателя ГСА по вопросам цифровизации и просят руководителя ГСА вмешаться в ситуацию.

Третьякова предложила Генпрокурору Кравченко переворот в системе оплаты труда прокуроров – и чтобы они выходили на пенсию в 60-65 лет

Галина Третьякова заявила, что настало время в корне изменить систему оплаты труда прокуроров «на рыночных принципах».

Денис Маслов внес законопроект о повышении окладов судьям местных судов до 90 тысяч грн, но есть нюанс

Изменения предусматривают расчет окладов судей в орудных величинах, а размер орудной величины будет установлен Кабмином, поручение которому с «желаемым» размером этой величины содержится в другом законопроекте, который зарегистрировали Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Даниил Гетманцев и другие.

В бюджетном комитете считают, что международным партнерам пора разрешить использовать их помощь на нужды ВСУ

Сейчас международные партнеры не разрешают использовать свою помощь на нужды сектора обороны Украины, кроме Великобритании.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Гречківський
    Павло Гречківський
    колишній член Вищої ради правосуддя
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду