В США пес попал в Книгу рекордов Гиннеса, открыв 11 пластиковых бутылок в минуту — видео

Хобби Джерри приносит пользу окружающей среде: играя с бутылками, он помогает своей хозяйке сортировать вторсырье.

В американском штате Техас четырехлетний пес по кличке Джерри породы такса прославился на весь мир благодаря своему необычному увлечению — он виртуозно снимает крышечки с пластиковых бутылок. Его любовь к этому занятию позволила ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Хозяйка Джерри, Сатья Прия Исваран, решила увековечить уникальный талант своего любимца и организовала попытку установить рекорд — наибольшее количество пластиковых крышек, снятых собакой за одну минуту. Результат впечатляет — 11 крышек за 60 секунд.

Особенно символичным момент стал потому, что рекорд был установлен в день рождения Джерри — 22 июня, когда псу исполнилось четыре года.

«Мы вообще не проводили никаких тренировок», — рассказала Сатья. — «Это врожденное качество, Джерри просто обожает снимать крышки каждый раз, когда мы даем ему бутылки. Он делает это сосредоточенно, без особых усилий».

Увлечение Джерри началось как игра, но быстро переросло в настоящее хобби. Семья даже начала собирать как можно больше бутылок, чтобы порадовать пса. По словам Сатьи, собака обожает вызовы и задания — это его мотивирует и приносит ему радость.

На видео, запечатлевшем рекордную попытку, Джерри радостно виляет хвостом под аплодисменты окружающих. «Он очень преданный и сосредоточенный», — говорит Сатья. — «Я всегда мечтала о собаке, и с того дня, как Джерри появился в нашей семье, он стал настоящим источником счастья».

«Этот момент был для нас особенным — и потому, что все произошло в его день рождения, и потому, что это не просто осуществленная мечта, а нечто большее», — добавила она. — «Мы хотим донести миру простую мысль: у каждого из нас есть что-то особенное, и мы можем вдохновлять других».

