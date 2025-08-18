Практика судов
Белый дом еще не видел столько европейских лидеров одновременно — Трамп

16:40, 18 августа 2025
Никогда еще здесь не было столько европейских лидеров одновременно, – сказал Дональд Трамп перед встречей с Зеленским и лидерами ЕС.
Белый дом еще не видел столько европейских лидеров одновременно — Трамп
Президент США Дональд Трамп сделал заявление перед встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом Доме. Он назвал этот день большой честью для Америки и сказал, что Белый дом еще не видел столько европейских лидеров одновременно.

"Важный день в Белом доме. Никогда еще здесь не было столько европейских лидеров одновременно. Большая честь для Америки! Посмотрим, каковы будут результаты", - сообщил Трамп в своей соцсети.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

В Белом доме раскрыли расписание переговоров Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может «мгновенно прекратить войну, если захочет», или может продолжать воевать. Он намекнул на отказ от Крыма и НАТО.

Напомним, Трамп решил провести двустороннюю встречу Зеленским без участия европейских лидеров, сопровождающих украинского главу государства в Вашингтоне.

Как сообщалось, на переговоры едут  канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

