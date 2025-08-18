Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де зустрінеться з Дональдом Трампом

Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні зустрінуться з Трампом і обговорять сценарії завершення війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Глава держави подякував американському президенту за запрошення та наголосив, що мета України й партнерів — «швидко та надійно» завершити війну, причому мир має бути тривалим.

Президент нагадав про помилки минулих років, коли Україну «змусили віддати Крим і частину Донбасу», та про те, що «безпекові гарантії» 1994 року не спрацювали.

«Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу – частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто "безпекові гарантії" у 1994 році, але це не спрацювало», — підкреслив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що не треба було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків.

«Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала», — зазначив Глава держави.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп вирішив провести двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським без участі європейських лідерів, які супроводжують українського главу держави у Вашингтоні.

Як повідомлялося, до Зеленського приєднаються канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александер Стубб і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

