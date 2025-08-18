Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де зустрінеться з Дональдом Трампом

07:54, 18 серпня 2025
Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні зустрінуться з Трампом і обговорять сценарії завершення війни в Україні.
Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де зустрінеться з Дональдом Трампом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Глава держави подякував американському президенту за запрошення та наголосив, що мета України й партнерів — «швидко та надійно» завершити війну, причому мир має бути тривалим.

Президент нагадав про помилки минулих років, коли Україну «змусили віддати Крим і частину Донбасу», та про те, що «безпекові гарантії» 1994 року не спрацювали.

«Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу – частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто "безпекові гарантії" у 1994 році, але це не спрацювало», — підкреслив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що не треба було віддавати Крим тоді так само, як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків.

«Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала», — зазначив Глава держави.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп вирішив провести двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським без участі європейських лідерів, які супроводжують українського главу держави у Вашингтоні. 

Як повідомлялося, до Зеленського приєднаються канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александер Стубб і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вирішив боротися з погіршенням платіжної дисципліни отримувачів пільг зі сплати за житлово-комунальні послуги

Зміни стосовно поліпшення платіжної дисципліни у сфері сплати комунальних послуг торкнуться також військовослужбовців та ветеранів.

Підвищена активність адвокатів у справах щодо відстрочок для здобувачів освіти у непослідовному порядку свідчить про потребу нівелювати підстави оскарження норм у сфері мобілізації – Оксен Лісовий

Міністр освіти Оксен Лісовий вказав, що підвищення активності діяльності адвокатської спільноти, зростання кількості судових позовів здобувачів освіти у непослідовному порядку вимагає опрацювання змін до законодавства, які знівелюють підстави для оскарження існуючих правових норм у сфері виконання військового обов’язку і мобілізації.

Додаток Мрія та е-документ про освіту закріплять в законі про освіту

Володільцем персональних даних, що будуть оброблятися у додатку Мрія буде Мінцифри. А розпорядником персональних даних у додатку Мрія – ДП «Дія».

Штучний інтелект не може використовуватися для спростування зроблених судом висновків — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що технологія штучного інтелекту може використовуватися лише для підтримки та допомоги судам і суддям, а не для спростування зроблених судом висновків.

Верховний Суд вказав, що апеляційний суд невірно скасував умовне покарання чоловіку, який ухилявся від мобілізації

Те, що чоловік вже служить у ЗСУ, стало підставою для того, щоб Верховний Суд скасував необхідність його ув’язнення на 3 роки за ухилення від мобілізації і залишив йому покарання з випробуванням.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду