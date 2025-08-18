Практика судов
Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где встретится с Дональдом Трампом

07:54, 18 августа 2025
Зеленские и европейские лидеры в Вашингтоне встретятся с Трампом и обсудят сценарии завершения войны в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Глава государства поблагодарил американского президента за приглашение и подчеркнул, что цель Украины и партнеров — «быстро и надежно» завершить войну, причем мир должен быть долгим.

Президент напомнил об ошибках прошлых лет, когда Украину «заставили отдать Крым и часть Донбасса», и о том, что «гарантии безопасности» 1994 года не сработали.

«Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть долгим. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали якобы "гарантии безопасности" в 1994 году, но это не сработало», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что не нужно было отдавать Крым тогда, так же как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков.

«Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала», — заявил Глава государства.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп решил провести двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским без участия европейских лидеров, сопровождающих украинского главу государства в Вашингтоне.

Как сообщалось, к Зеленскому присоединятся канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

