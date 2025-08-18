В Белом доме раскрыли расписание переговоров Трампа, Зеленского и европейских лидеров

Трамп сначала встретится с Зеленским, а затем с европейскими лидерами.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Стал известен график переговоров. Об этом сообщает газета Roll Call со ссылкой на Белый дом.

В частности, Трамп сначала проведет двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским, а затем — многостороннюю встречу с лидерами ЕС.

Так, делегация европейских лидеров прибудет в Белый дом в 19:00.

Владимир Зеленский, в свою очередь, должен прибыть в Белый дом в 20:00.

Двусторонние переговоры Трампа и Зеленского начнутся в 20:15, а через час — в 21:15 — Трамп планирует встретить европейских лидеров и в 22:00 начать с ними переговоры.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может «мгновенно прекратить войну, если захочет», или может продолжать воевать. Он намекнул на отказ от Крыма и НАТО.

